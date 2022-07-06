ЕС разрабатывает закон для передачи конфискованных активов России в пользу Украины

Европейский союз работает над законодательством, которое позволит конфисковать подсанкционные российские активы в пользу Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляєн.
"Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов России, - ред.) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов России и частично олигархов для восстановления Украины", - заявила фон дер Ляєн.
По словам президента Европейской комиссии, конференция в Лугано была достаточно успешной, поскольку во время нее были озвучены различные подходы касаемо послевоенного восстановления Украины.
Разработку юридической основы также подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.
"Ни один вариант нельзя исключать. Все возможные пути и источники (для восстановления Украины, - ред.) нужно рассмотреть", - заявила Метсола.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что участники конференции по восстановлению Украины в Лугано утвердили декларацию, которая предусматривает семь принципов процесса восстановления Украины.
Также недавно премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить план восстановления Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.