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ЕС разрабатывает закон для передачи конфискованных активов России в пользу Украины

Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз работает над законодательством, которое позволит конфисковать подсанкционные российские активы в пользу Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляєн.

"Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов России, - ред.) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов России и частично олигархов для восстановления Украины", - заявила фон дер Ляєн.

По словам президента Европейской комиссии, конференция в Лугано была достаточно успешной, поскольку во время нее были озвучены различные подходы касаемо послевоенного восстановления Украины.

Разработку юридической основы также подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.

"Ни один вариант нельзя исключать. Все возможные пути и источники (для восстановления Украины, - ред.) нужно рассмотреть", - заявила Метсола.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что участники конференции по восстановлению Украины в Лугано утвердили декларацию, которая предусматривает семь принципов процесса восстановления Украины.

Также недавно премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить план восстановления Украины.

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