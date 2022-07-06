ЄС розробляє закон для передачі конфіскованих активів Росії на користь України

Європейський союз працює над законодавство, яке дозволить конфіскувати підсанкційні російські активи на користь України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
"Розгляд цього питання (конфіскації активів Росії, - ред.) пов’язаний зі справедливістю. І ми працюємо над юридичною основою, щоб уможливити використання активів Росії та частково олігархів для відбудови України", - заявила фон дер Ляєн.
За словами президента Європейської комісії, конференція в Лугано була доволі успішною, оскільки під час неї були озвучені різні підходи щодо післявоєнної відбудови України.
Розробку юридичної основи також підтвердила й президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.
"Жоден варіант не можна виключати. Усі можливі шляхи й джерела (для відбудови України, - ред.) потрібно розглянути", - заявила Метсола.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що учасники конференції з відновлення України в Лугано затвердили декларацію, яка передбачає сім принципів процесу відновлення України.
Також нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль розповів, скільки коштуватиме план відновлення України.
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