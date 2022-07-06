ЕС разрабатывает закон для передачи конфискованных активов России в пользу Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляєн.

"Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов России, - ред.) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов России и частично олигархов для восстановления Украины", - заявила фон дер Ляєн.

По словам президента Европейской комиссии, конференция в Лугано была достаточно успешной, поскольку во время нее были озвучены различные подходы касаемо послевоенного восстановления Украины.

Разработку юридической основы также подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.

"Ни один вариант нельзя исключать. Все возможные пути и источники (для восстановления Украины, - ред.) нужно рассмотреть", - заявила Метсола.