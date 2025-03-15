ЄС у разі тимчасового перемир'я продовжить озброювати Україну, - DW

Існує ймовірність, що між Україною і Росією буде досягнуто 30-денного припинення. У разі, якщо це станеться, Європейський союз не має наміру припиняти постачання озброєнь нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
На брифінгу в Брюсселі європейський дипломат підкреслив, що ЄС домагається того, щоб Україна мала сильнішу позицію на переговорах про мир.
"Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш підходящий для себе момент для переговорів. Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умови перемир'я", - сказав він.
Інший дипломат теж висловив думку, що під час потенційного припинення вогню слід озброювати Україну, а не навпаки.
"Бої все ще тривають, але навіть якщо в них настане пауза, потрібно зробити Україну "сталевим дикобразом", - підкреслив третій дипломат ЄС.
Він також додав, що Україну вкрай важливо поставити в сильне становище на переговорах. Крім того, необхідно не дати росіянам скористатися "другим шансом" скористатися для перегрупування і повторної атаки.
Четвертий дипломат висловив схожу позицію. За його словами, ЄС не повинен послаблювати підтримку нашій країні в разі перемир'я. Завдання союзників полягає в тому, щоб створити Україні сильну позицію, і щоб країна могла покращувати свої оборонні можливості.
"Ідея в тому, щоб, перебуваючи в сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості і могла продовжувати стримування в разі відновлення військових дій", - сказав дипломат.
DW додало, що в понеділок, 17 березня, глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію навколо дискусії про припинення вогню в Україні. У ньому також по відеозв'язку візьме участь глава українського МЗС Андрій Сибіга.
Нагадаємо, після зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії, 11 березня, Україна погодилася на повне припинення вогню на період 30 днів з можливістю продовження.
У п'ятницю, 14 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати домовляються з РФ про тимчасове перемир'я з Україною. Зокрема, американці вже отримали "дуже хороші відповіді". Також він сказав, що в понеділок буде відомо більше про перемир'я.
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