Як будуть контролювати можливе перемир'я між Україною та РФ: відповідь Зеленського
Дотримання перемир’я між Росією та Україною можна відстежувати різними методами. Для цього можуть використовувати супутники та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
"Відслідковувати порушення, можливо, на мій погляд, наступними кроками: Перший крок - супутник, другий крок - це intelligence, спільна розвідка Америка з Україною може працювати - контролювати завдяки дронам-розвідникам", - пояснив Зеленський.
Зеленський зазначив, що, на сьогодні, контроль за ситуацією можливий, якщо США отримуватимуть інформацію як від української, так і від російської сторони.
"На майбутнє - контролювати ризики з можливим повторним вторгненням може контингент, як додаткова сила, яка має бути розташована у відповідних точках України. На воді, в небі тощо. Захист ППО, зрозуміло, має бути на 100%", - зауважив глава України.
Припинення вогню
Нагадаємо, днями Україна прийняла пропозицію США припинити вогонь із Росією на 30 днів. Учора, 13 березня, американські чиновники обговорювали це питання з російською стороною. Однак Москва поки що не дала остаточної відповіді.
При цьому російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що його турбують "нюанси". Зокрема йдеться про українських воїнів у Курській області, а також постачання Україні західної зброї.
Варто зазначити, що США вже пригрозили ввести найжорсткіші санкції проти Росії, якщо вона не захоче припиняти війну.
Водночас раніше сьогодні Зеленський пояснив, від чого залежить припинення вогню з Росією.
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