Як будуть контролювати можливе перемир'я між Україною та РФ: відповідь Зеленського

Дотримання перемир’я між Росією та Україною можна відстежувати різними методами. Для цього можуть використовувати супутники та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

"Відслідковувати порушення, можливо, на мій погляд, наступними кроками: Перший крок - супутник, другий крок - це intelligence, спільна розвідка Америка з Україною може працювати - контролювати завдяки дронам-розвідникам", - пояснив Зеленський.

Зеленський зазначив, що, на сьогодні, контроль за ситуацією можливий, якщо США отримуватимуть інформацію як від української, так і від російської сторони.

"На майбутнє - контролювати ризики з можливим повторним вторгненням може контингент, як додаткова сила, яка має бути розташована у відповідних точках України. На воді, в небі тощо. Захист ППО, зрозуміло, має бути на 100%", - зауважив глава України.