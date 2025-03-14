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Трамп: у понеділок дізнаємося більше щодо перемир'я між Україною та Росією

США, П'ятниця 14 березня 2025 21:30
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Трамп: у понеділок дізнаємося більше щодо перемир'я між Україною та Росією Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США досягли угоди про припинення вогню з українською стороною. Наразі триває робота з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.

На думку Трампа, на цей час робота з російською стороною просувається "добре".

"У нас є угода про припинення вогню з українською групою, і ми також намагаємося досягти цього з Росією - і я думаю, поки що все пройшло добре. Ми дізнаємося трохи більше в понеділок", - зауважив він.

Можливе припинення вогню між Росією та Україною

Нагадаємо, днями у Саудівській Аравії відбулись перемовини, на яких українська та американська делегації досягли низки домовленостей. Зокрема Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

А вчора, 13 березня, до Росії прибула американська делегація, яка хотіла обговорити режим тиші з ворогом. Однак помічник російського диктатора Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Росія не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною.

Варто зауважити, що сам російський диктатор заявив, що він, зокрема, побоюється, що Україна за 30 днів зможе мобілізувати нових людей і отримати нову зброю від Заходу.

Також він не хоче припиняти вогонь, бо українські військові нібито оточені в Курській області.

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