Трамп: ми отримали дуже хороші відповіді щодо перемир'я між Україною та Росією

США домовляються з Росією про тимчасове перемир'я з Україною. Американці вже отримали "дуже хороші відповіді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Дональда Трампа в Мін'юсті США.

Трамп нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню, якщо США вдасться домовитися про це з Росією.

"І це нелегко. Це непросто. Але я думаю, що нам це вдається", - додав президент.

Він зазначив, що тепер США прагнуть переконати Росію погодиться на припинення вогню. І з цього питання вже були дуже хороші переговори.

"У нас були дуже хороші розмови про це. Ми отримали кілька дуже хороших відповідей", - розповів Трамп.