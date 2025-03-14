ua en ru
Сб, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп: ми отримали дуже хороші відповіді щодо перемир'я між Україною та Росією

Вашингтон, П'ятниця 14 березня 2025 23:02
UA EN RU
Трамп: ми отримали дуже хороші відповіді щодо перемир'я між Україною та Росією Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США домовляються з Росією про тимчасове перемир'я з Україною. Американці вже отримали "дуже хороші відповіді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Дональда Трампа в Мін'юсті США.

Трамп нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню, якщо США вдасться домовитися про це з Росією.

"І це нелегко. Це непросто. Але я думаю, що нам це вдається", - додав президент.

Він зазначив, що тепер США прагнуть переконати Росію погодиться на припинення вогню. І з цього питання вже були дуже хороші переговори.

"У нас були дуже хороші розмови про це. Ми отримали кілька дуже хороших відповідей", - розповів Трамп.

Тимчасове припинення вогню

Нагадаємо, США цього тижня представили українським чиновникам свою ідею про повне припинення вогню з Росією. За даними джерел РБК-Україна, Україна у відповідь заявила, що погодиться, тільки якщо перемир'я буде тимчасовим, щоб не було замороженого конфлікту.

Після цього американські чиновники почали обговорювати свою пропозицію з Росією. Зокрема, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Путін замість того, щоб погодитися або відмовитися, почав висувати свої умови для такого тимчасового перемир'я з Росією.

Попри це, сам Трамп упевнений, що переговори з РФ "йдуть добре".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Режим припинення вогню Війна в Україні
NEWS
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції