ЕС в случае временного перемирия продолжит вооружать Украину, - DW

На брифинге в Брюсселе европейский дипломат подчеркнул, что ЕС добивается того, чтобы Украина была с более сильной позицией на переговорах о мире.

"Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия", - сказал он.

Другой дипломат тоже выразил мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, а не наоборот.

"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", - подчеркнул третий дипломат ЕС.

Он также добавил, что Украину крайне важно поставить в сильное положение на переговорах. Кроме того, необходимо не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" воспользоваться для перегруппировки и повторной атаки.

Четвертый дипломат высказал схожую позицию. По его словам, ЕС не должен ослаблять поддержку нашей стране в случае перемирия. Задача союзников состоит в том, чтоб создать Украине сильную позицию, и чтобы страна могла улучшать свои оборонительные возможности.

"Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", - сказал дипломат.

DW добавило, что в понедельник, 17 марта, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг дискуссии о прекращении огня в Украине. В нем также по видеосвязи примет участие глава украинского МИД Андрей Сибига.