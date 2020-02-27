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ЄС може розширити санкції проти Росії, - Bloomberg

Новини » Політика     27.02.2020 - 09:11
ЄС може розширити санкції проти Росії, - Bloomberg
Колаж РБК-Україна

ЄС також може запровадити санкції проти Китаю

ЄС може піддати санкціям структури, пов'язані з Росією і Китаєм, за злочини в кіберпросторі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатів, знайомих з ситуацією.

Джерела видання повідомляють, що переговори по запропонованих заходах почнуться вже на цьому тижні.

Цей крок стане першим застосуванням так званого режиму кіберсанкцій ЄС - набору інструментів, що включає заборони на поїздки і заморожування активів, призначених для запобігання кібератак.

Відзначимо, в минулому році Європарламент прийняв резолюцію, в якій містяться рекомендації для Ради ЄС та верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні з протидії пропаганді, зокрема з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що за торішньою кібератакою на грузинські державні відомства, проведеної 28 жовтня 2019 року, стоїть Російська Федерація. В результаті масштабної кібератаки були пошкоджені сервери і системи управління державних установ.

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