ЄС може розширити санкції проти Росії, - Bloomberg

Колаж РБК-Україна

ЄС також може запровадити санкції проти Китаю

ЄС може піддати санкціям структури, пов'язані з Росією і Китаєм, за злочини в кіберпросторі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатів, знайомих з ситуацією.

Джерела видання повідомляють, що переговори по запропонованих заходах почнуться вже на цьому тижні.

Цей крок стане першим застосуванням так званого режиму кіберсанкцій ЄС - набору інструментів, що включає заборони на поїздки і заморожування активів, призначених для запобігання кібератак.

Відзначимо, в минулому році Європарламент прийняв резолюцію, в якій містяться рекомендації для Ради ЄС та верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні з протидії пропаганді, зокрема з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що за торішньою кібератакою на грузинські державні відомства, проведеної 28 жовтня 2019 року, стоїть Російська Федерація. В результаті масштабної кібератаки були пошкоджені сервери і системи управління державних установ.