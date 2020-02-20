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Грузия обвинила Россию в кибератаке на госорганы

Новости » Политика     20.02.2020 - 15:42
Грузия обвинила Россию в кибератаке на госорганы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Масштабная кибератака произошла в октябре 2019 года

За масштабной кибератакой на грузинские государственные ведомства, проведенной 28 октября 2019 года, стоит Российская Федерация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.

По данным ведомства, прошлогодняя кибератака на веб-сайты, серверы и другие системы Администрации президента Грузии, судебных органов, советов разных муниципалитетов, государственных, коммерческих и медиа-организаций была осуществлена Генеральным штабом Вооруженных сил России.

"Грузия осуждает кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и представляет собой очередное нарушение суверенитета Грузии против европейской и евроатлантической интеграции и демократического развития", - заявили в МИД.

Отмечается, что в результате масштабной кибератаки были повреждены серверы и системы управления государственных учреждений. В ведомстве подчеркнули, что кибератака имела целью подрыв национальной безопасности Грузии, причинение вреда населению и нарушение функционирования госучреждений.

Напомним, ранее американская компания Facebook обвинила Россию в распространении ложной информации против Украины и других стран Восточной Европы. Российская военная разведка распространяла дезинформацию с помощью сети учетных записей.

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