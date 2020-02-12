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ЕС не будет пересматривать санкции против РФ без прогресса "Минска", - еврокомиссар

Новости » Политика     12.02.2020 - 19:53
ЕС не будет пересматривать санкции против РФ без прогресса "Минска", - еврокомиссар
Фото: Оливер Варгеи (europarl europa eu)

Все страны-члены Евросоюза поддерживают такую политику

Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Европейский союз не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в исполнении минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Варгеи, решения по санкциям принимаются всеми государствами-членами. Он добавил, что все страны-участники ЕС соглашаются с данной санкционной политикой.

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это - принципиальная граница, страны-члены поддерживают эту линию. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", - отметил еврокомиссар.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада расширила санкции против России за организацию и проведение незаконных "выборов" в оккупированном Крыму. Санкции предусматривают замораживание активов и наложение запрета на сотрудничество с определенными лицами.

Также РБК-Украина писало, что США расширили список антироссийских санкций. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.

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