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ЕС раскритиковал давление на издание "Наша Нива" в Беларуси: это не приемлемо

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано отреагировал на ситуацию с оппозиционным изданием "Наша Нива" в Беларуси. Стано раскритиковал белорусский режим за давление на независимые СМИ и медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стано в Twitter.

Представитель Евросоюза призвал белорусский режим прекратить оказывать давление на независимые СМИ и журналистов.

"Репрессии против "Нашей Нивы" и других средств массовой информации и журналистов свидетельствуют о продолжении репрессий режима в отношении независимых голосов и полное игнорирование не только свободы выражения взглядов, но и собственных обязательств в ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, плачевно и должно остановиться", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня белорусские силовики пришли с обысками в редакцию "Наша Нива". После этого стало известно о задержании главного редактора издания.

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