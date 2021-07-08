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ЄС розкритикував тиск на видання "Наша Ніва" в Білорусі: це не прийнятно

Автор: Дмитро Левицький

Речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано відреагував на ситуацію з опозиційним виданням "Наша Ніва" в Білорусі. Стано розкритикував білоруський режим за тиск на незалежні ЗМІ та медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стано у Twitter.

Представник Євросоюзу закликав білоруський режим припинити чинити тиск на незалежні ЗМІ та журналістів.

"Репресії проти "Нашої Ніви" та інших засобів масової інформації та журналістів свідчать про продовження репресій режиму щодо незалежних голосів та повне ігнорування не лише свободи вираження поглядів, а й власних зобов'язань в ООН та ОБСЄ. Це неприйнятно, плачевно і повинно зупинитися", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні білоруські силовики прийшли з обшуками в редакцію "Наша Ніва". Після цього стало відомо про затримання головного редактора видання.

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