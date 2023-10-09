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ЄС проведе екстрене засідання через напад ХАМАС на Ізраїль

Понеділок 09 жовтня 2023 13:27
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ЄС проведе екстрене засідання через напад ХАМАС на Ізраїль Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ 10 жовтня через напад терористів ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні", - написав він.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛі повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

Також додамо, що країни Європи посилили захист єврейських громад після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Евросоюз Ізраїль Жозеп Боррель
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