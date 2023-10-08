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У Європі посилили захист єврейських громад після нападу ХАМАС на Ізраїль

Неділя 08 жовтня 2023 20:14
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У Європі посилили захист єврейських громад після нападу ХАМАС на Ізраїль Ілюстративне фото: у Європі посилили захист єврейських громад після нападу ХАМАС на Ізраїль (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія посилили поліцейський захист єврейських громад після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що уряди по всій Європі побоюються зростання антисемітських актів у зв'язку з розгортанням бойових дій між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Зокрема, поліція Лондона додала, що події в Ізраїлі можуть призвести до протестів найближчими днями.

"Ми забезпечимо наявність відповідного плану охорони правопорядку, щоб збалансувати право на протест і не допустити порушення спокою лондонців", - йдеться в заяві поліції.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що він попросив префектів по всій Франції посилити безпеку єврейської громади, і наразі "немає ніяких загроз". Проте він збирається скликати нараду для оцінки ситуації.

Тим часом берлінська поліція заявила, що "посилила заходи безпеки в єврейських та ізраїльських установах" після нападів ХАМАСу.

Центральна рада євреїв Німеччини написала, що вони "перебувають в інтенсивному контакті" з владою.

Подібні заходи захисту єврейської громади були прийняті також в Іспанії та Італії.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.

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