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ЕС проведет экстренное заседание из-за нападения ХАМАС на Израиль

Понедельник 09 октября 2023 13:27
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ЕС проведет экстренное заседание из-за нападения ХАМАС на Израиль Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз проведет экстренное заседание министров иностранных дел 10 октября из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Завтра я созываю экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе", - написал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАС.

Также добавим, что страны Европы усилили защиту еврейских общин после нападения ХАМАС на Израиль.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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Евросоюз Израиль Жозеп Боррель
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