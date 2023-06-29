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В ЄС пропонують перетворити Європейський фонд миру на Фонд оборони України

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Брюссель, Четвер 29 червня 2023 15:48
В ЄС пропонують перетворити Європейський фонд миру на Фонд оборони України Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський фонд миру можуть перетворити на постійний інструмент для підтримки України. У Брюсселі пропонують зробити Фонд оборони України.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

"Ми говоримо про зобов’язання щодо безпеки. З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою... під час війни та після війни", - сказав Боррель.

Головний дипломат Європейського союзу не виключає, що ЄС розгляне можливість перетворення Європейського фонду миру на Фонд оборони України, який буде у довгостроковій перспективі підтримувати українські війська.

"Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України - треба продовжувати навчання, продовжувати модернізацію армії", - заявив Боррель.

Що відомо про фонд миру

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року. Саме через нього країни ЄС надають партнерам військову допомогу, зокрема й Україні. Фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання.

Цього тижня Єврорада збільшила фінансування фонду миру на 3,5 млрд євро до 12 млрд євро.

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