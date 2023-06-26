ЄС збільшив фонд, за рахунок якого йде зброя Україні, на 3,5 млрд євро

Європейська Рада сьогодні ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової стелі Європейського фонду миру (EPF) на 3,5 млрд євро до 12 млрд євро. Із цього фонду йде допомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Євроради .

Як зазначив, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, це вже друге збільшення фінансування Європейського фонду світу з моменту його створення у 2021 році. "Менш ніж за два роки Фонд довів свою ефективність. Це повністю змінило те, як ми підтримуємо наших партнерів в обороні", - додав він.

Фонд миру

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики (ОВПБ), що стосуються військових та оборонних питань, з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, а також регіональних та міжнародних організацій щодо військових та оборонних питань.

EPF є позабюджетним інструментом. Він розпочався із загальної фінансової стелі у розмірі 5,5 млрд євро на період 2021-2027 років, яка була збільшена з першим поповненням у розмірі 2 млрд євро до майже 8 млрд євро з 13 березня 2023 року. Внески держав-членів визначаються з урахуванням розподілу валового національного доходу.

Завдяки EPF ЄС підтримує Збройні сили України через сім послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн. У результаті 92% загальної фінансової стелі на 2021-2027 роки вже витрачено у 2023 році, що потребує подальшого збільшення.

Як повідомляло РБК-Україна, у березні Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру на 2 млрд євро. Фонд відшкодовує урядам витрати на військові постачання.