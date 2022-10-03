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Як Європа допомагає Україні через фонд миру: пояснення посла ЄС

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 08:46
Як Європа допомагає Україні через фонд миру: пояснення посла ЄС Фото: посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Єврейський союз від початку повномасштабної війни значно збільшив військову допомогу Україні. Вона фінансується через фонд миру.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він пояснив, що кожна країна ЄС може самостійно надавати військову допомогу на двосторонній основі. Військова допомога від ЄС фінансується з Європейського фонду миру. Він має сталий бюджет на період 2021-2027 років у розмірі 5,7 млрд євро.

"І в рамках цієї суми країни-члени вирішують, що певна сума може бути витрачена для допомоги Україні. Станом на сьогодні, цей фонд покриває витрати на допомогу Збройним Силам України на загальну суму у 2,6 млрд євро. Може бути більше", - пояснив дипломат.

За його словами, Україна для отримання військової допомоги звертаються до Брюсселю та надає Європейській службі зовнішніх зв'язків список потрібного озброєння. Члени ЄС, які мають необхідне, надають його, а Євросоюз платить цій країні.

"Я хотів би коротко нагадати: минулого грудня, коли були перші асигнування партнерським країнам, як Україна, були великі, великі дискусії. І зрештою 31 мільйонів євро були виділені Україні... А зараз ми маємо 2,6 млрд євро", - додав Маасікас.

Посол відкреслив, що прогрес був досягнутий через "серйозність ситуації" в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни ЄС попереднього погодили восьмий пакет санкцій проти Росії.

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