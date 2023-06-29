ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС предлагают превратить Европейский фонд мира в Фонд обороны Украины

Новина українською →
Брюссель, Четверг 29 июня 2023 15:48
В ЕС предлагают превратить Европейский фонд мира в Фонд обороны Украины Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский фонд мира может превратиться в постоянный инструмент для поддержки Украины. В Брюсселе предлагается сделать Фонд обороны Украины.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

"Мы говорим об обязательствах по безопасности. С моей стороны это означает, что военная поддержка Украины должна быть продолжительной... во время войны и после войны", - сказал Боррель.

Главный дипломат Европейского союза не исключает, что ЕС рассмотрит возможность превращения Европейского фонда мира в Фонд обороны Украины, который в долгосрочной перспективе будет поддерживать украинские войска.

"Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины - нужно продолжать обучение, продолжать модернизацию армии", - заявил Боррель.

Что известно о фонде мира

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года. Именно через него страны ЕС оказывают партнерам военную помощь, в том числе и Украине. Фонд возмещает правительствам расходы на военные поставки.

На этой неделе Евросовет увеличил финансирование фонда мира на 3,5 млрд евро до 12 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп Боррель Евросоюз Военная помощь
NEWS
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет