ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине

"Европейский союз профинансирует закупку и поставку оружия Украине и закроет воздушное пространство для России", - заявила она.

Она уточнила, что небо будет закрыто для всех российских самолетов.

"Наше воздушное пространство закрыто для всех россиян, и в том числе для частных самолетов российских олигархов", - сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, она отметила, что были введены новые санкции против белорусского экспорта. Президент Еврокомиссии анонсировала запрет в ЕС российских СМИ RT (ранее Russia Today) и Sputnik.