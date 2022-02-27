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ЄС профінансує закупівлю та постачання зброї Україні

Автор: Мілан Лєліч

Європейський союз на тлі війни Росії проти України вперше профінансує закупівлю та постачання зброї для Києва. І закриє небо для російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Європейський союз профінансує закупівлю і постачання зброї Україні і закриє повітряний простір для Росії", - заявила вона.

Вона уточнила, що небо буде закрито для всіх російських літаків.

"Наш повітряний простір закрито для всіх росіян, і в тому числі для приватних літаків російських олігархів", - сказала фон дер Ляєн.

Крім того, вона зазначила, що були введені нові санкції проти білоруського експорту. Президент Єврокомісії анонсувала заборону в ЄС російських ЗМІ RT (раніше Russia Today) і Sputnik.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина вже завтра почне постачати зброю в Україну.

Також повідомлялося, що Польща направила Україні колону з боєприпасами, зброєю і безпілотниками.

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