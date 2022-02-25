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Военная помощь от Польши: стало известно, что именно передано Украине

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Пятница 25 февраля 2022 23:28
Военная помощь от Польши: стало известно, что именно передано Украине Фото: ВСУ передали военную помощь (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военная помощь Польши для Украины, которая отражает нападение России, предоставляется несколькими пакетами. Так, уже прибыла в нашу страну колонна с боеприпасами, оружием и беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника президента Украины Алексея Арестовича в Facebook.

Отмечается, что в рамках материально-технической помощи украинской армии правительством Польши была утверждена передача:

  • 60 мм минометов - 100 штук
  • боеприпасов к ним - 1500 штук
  • БПЛА - 8 комплектов

Также планируют передать ВСУ боеприпасы V категории и кевларовые шлемы V категории:

  • 152 мм кумулятивные боеприпасы - 1770 штук
  • 23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям - 25 336 штук
  • 23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям - 5 000 штук (возможно дополнительно 66 тысяч штук)
  • кевларовые боевые шлемы - 42 тысяч штук

"Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам (в ВС КП незначительное количество этих ПТРК).

Готовы передать 5,56x45 мм автоматов "Grot" - 10 тыс. шт." - говорится в публикации.

Напомним, сегодня ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что соглашения НАТО с Россией больше не работают, поэтому Альянс развертывает дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений.

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