Германия уже завтра начнет поставлять оружие в Украину, - посол

Германия уже завтра, 28 февраля, начнет поставки оружия в Украину. Также Берлин готовит поставки других видов вооружений, помимо противотанковых средств и "Стингеров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии Анки Фельдгузен в эфире "Украина 24".

"Мы уже, я думаю, завтра будем поставлять Украине противотанковое вооружение и "Стингеры". Мы сейчас работаем над другими вещами, которые сейчас есть в Германии и которые мы можем быстро поставить в Украину", - отметила она.