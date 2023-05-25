ЄС продовжив "економічний безвіз" з Україною ще на рік

Постанова стосується експорту фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.

Зазначимо, що мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

"Відновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку України, яка все ще стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією Росії", - сказано у повідомленні.

Так, ці заходи допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС і підтримувати економіку в дуже складних умовах.

У Раді ЄС додаються, що рішення у поєднанні зі значною військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.

Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл заявив, що неспровокована та невиправдана агресивна війна РФ проти України мала руйнівний вплив на економіку країни.

"Оновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну, і в той же час вони нададуть ЄС спосіб захисту, якщо необхідно, внутрішнього ринку від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів", - сказав він.

Реакція Зеленського

Президент України привітав рішення Ради ЄС про продовження ще на рік тимчасової торговельної лібералізації на українську продукцію.

"У процесі нашого просування до ЄС така тимчасова лібералізація має стати постійною, без жодних винятків та обмежень. Вдячний усім членам ЄС за підтримку, яка наближає нас до вступу в ЄС", - написав Володимир Зеленський.

Торгівля з Україною

Нагадаємо, що 9 травня Європейський парламент на рік продовжив безмитну торгівлю з Україною.

При цьому 2 травня Єврокомісія заборонила імпорт деяких українських продуктів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Раніше Єврокомісія навіть вирішили виділити додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС, щоб розрядити обстановку навколо українського продовольства.

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