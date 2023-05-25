ЕС продлил "экономический безвиз" с Украиной еще на год

Постановление касается экспорта фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, сельскохозяйственной продукции и переработанных сельскохозяйственных продуктов, на которые распространяются тарифные квоты.

Отметим, что пошлины для промышленных товаров перестали действовать с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

"Восстанавливая эти меры, ЕС продолжает демонстрировать свою твердую политическую и экономическую поддержку Украины, которая все еще сталкивается с непровоцированной и неоправданной военной агрессией России", - говорится в сообщении.

Так, эти меры помогут Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и поддерживать экономику в очень сложных условиях.

В Совете ЕС добавляются, что решение в сочетании со значительной военной, финансовой и гуманитарной поддержкой имеет решающее значение для помощи Украине в долгосрочном восстановлении.

Министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл заявил, что непровоцированная и неоправданная агрессивная война РФ против Украины оказала разрушительное влияние на экономику страны.

"Обновленные автономные торговые мероприятия однозначно поддержат Украину, и в то же время они предоставят ЕС способ защиты, если необходимо, внутреннего рынка от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов", - сказал он.

Реакция Зеленского

Президент Украины приветствовал решение Совета ЕС о продлении еще на год временной торговой либерализации на украинскую продукцию.

"В процессе нашего продвижения в ЕС такая временная либерализация должна стать постоянной, без исключений и ограничений. Благодарен всем членам ЕС за поддержку, которая приближает нас к вступлению в ЕС", - написал Владимир Зеленский.

Торговля с Украиною

Напомним, что 9 мая Европейский парламент на год продлил беспошлинную торговлю с Украиной.

При этом 2 мая Еврокомиссия запретила импорт некоторых украинских продуктов в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, которые обвинили украинский импорт в обвале местных цен.

Ранее Еврокомиссия даже решила выделить дополнительно 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского продовольствия.

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