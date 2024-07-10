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ЄС продовжив безкоштовний роумінг для українців ще на рік

Середа 10 липня 2024 16:16
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ЄС продовжив безкоштовний роумінг для українців ще на рік Фото: ЄС продовжив безкоштовний роумінг для українців ще на рік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія в середу, 10 липня, схвалила продовження роумінгу між Європейським Союзом та Україною ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв’язку", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії зазначили, що доступні дзвінки дозволяють тим українцям, хто шукає притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними та друзями в Україні, та навпаки.

Роумінг для українців у ЄС

Нагадаємо, у лютого 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У квітні того ж року Європейська рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС.

До того ж Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

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