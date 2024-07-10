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ЕС продлил бесплатный роуминг для украинцев еще на год

Среда 10 июля 2024 16:16
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ЕС продлил бесплатный роуминг для украинцев еще на год Фото: ЕС продлил бесплатный роуминг для украинцев еще на год (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия в среду, 10 июля, одобрила продление роуминга между Европейским Союзом и Украиной еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Комиссия приветствует пятое продление еще на двенадцать месяцев добровольного соглашения между 22 европейскими и семью украинскими телекоммуникационными операторами, целью которого является обеспечить беженцам из Украины возможность оставаться на связи", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что доступные звонки позволяют украинцам, кто ищет убежища в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине, и наоборот.

Роуминг для украинцев в ЕС

Напомним, в феврале 2023 года Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В апреле того же года Европейский совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС.

К тому же Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Отметим, что для подключения доступного роуминга украинцам в Европе не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.

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