ЕС продолжит поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ

Европейский союз будет поддерживать Украину в борьбе с военной агрессией России до ее завершения. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина, как мы знаем, продолжает платить большую цену за ее независимость и суверенитет. Украина продолжает противостоять военной агрессии, и украинцы продолжают платить тяжелую цену за это. Четыре миллиона украинцев пострадали от агрессии. Есть 1,5 млн вынужденных переселенцев. Больше 1 миллиона украинцев, которые поехали за границу. Я каждый день говорю, что тысячи украинцев лишены электричества, воды, пищи и базовых вещей, которые нужны для их детей. Вы можете быть уверены, что ЕС будет стоять рядом с Украиной, чтобы убедиться, что эта военная агрессия будет завершена", - заявил Мингарелли.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС продолжит поддержку Украины на пути европейской интеграции. По его словам, Европейский союз продолжит решительную поддержку Украины и украинского народа на пути реформ и европейской интеграции.

Добавим, ранее действующий президент Петр Порошенко предложил избранному главе страны Владимиру Зеленскому скоординировать усилия для борьбы с агрессией РФ.