ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко предложил Зеленскому скоординировать усилия для борьбы с агрессией РФ

Новости » Выборы 2019    30.04.2019 - 18:48
Порошенко предложил Зеленскому скоординировать усилия для борьбы с агрессией РФ
Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Порошенко и Зеленский договорились о встрече

Президент Петр Порошенко поздравил с официальными результатами выборов избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

По его словам, Украина должна продемонстрировать своим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины.

"Таким образом Путин готовит обоснование для военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России. Российская Федерация заслуживает на существенное ужесточение санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны скоординировать наши усилия", - отметил он.

В частности, Порошенко отметил, что встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов 2019.

"По итогам повторного голосования избранным президентом Украины стал кандидат Владимир Зеленский, который получил больше голосов, чем кандидат на пост президента Петр Порошенко", - заявили в ЦИК.

Отметим, по результатам подсчета электронных протоколов, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%.

Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента Зеленский и Епифаний проводят встречу
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко Петр
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь