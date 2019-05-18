ЄС продовжить підтримку України в боротьбі з агресією РФ

Європейський союз підтримуватиме Україну в боротьбі з військовою агресією Росії до її завершення. Про це сказав глава представництва ЄС в Україні посол Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Україна, як ми знаємо, продовжує платити велику ціну за її незалежність і суверенітет. Україна продовжує протистояти військовій агресії, і українці продовжують платити важку ціну за це. Чотири мільйони українців постраждали від агресії. Є 1,5 млн вимушених переселенців. Більше 1 мільйона українців, які поїхали за кордон. Я кожен день кажу, що тисячі українців позбавлені електрики, води, їжі і базових речей, які потрібні для їх дітей. Ви можете бути впевнені, що ЄС буде стояти поруч з Україною, щоб переконатися, що ця військова агресія буде завершена", - заявив Мінгареллі.

Нагадаємо, раніше президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС продовжить підтримку України на шляху європейської інтеграції. За його словами, Європейський союз продовжить рішучу підтримку України і українського народу на шляху реформ і європейської інтеграції.

Додамо, раніше чинний президент Петро Порошенко запропонував обраному главі країни Володимиру Зеленському скоординувати зусилля для боротьби з агресією РФ.