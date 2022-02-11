ЕС продлит санкции против Януковича и его окружения. Но на 6 месяцев вместо года, - СМИ

Европейский Союз планирует продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, введенные в 2014 году. Но их срок на этот раз составит 6 месяцев вместо года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.