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ЄС продовжить санкції проти Януковича і його оточення. Але на 6 місяців замість року, - ЗМІ

Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз планує продовжити санкції проти екс-президента України Віктора Януковича, запроваджені у 2014 році. Втім їх термін цього разу становитиме 6 місяців, замість року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Схоже, санкції ЄС проти Януковича і ще шести людей через привласнення державних коштів України будуть продовжені. Але для чотирьох із них - зокрема Януковича і його сина - термін дії скоротять до шести місяців замість 12", - написав журналіст.

Нагадаємо, минулого року Генеральний суд ЄС анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти Януковича та його сина Олександра.

Також стало відомо, що посли ЄС погодили зняття санкції з соратника Януковича - екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Зазначимо, нещодавно Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

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