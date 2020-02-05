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Дело Азарова передали в Высший антикоррупционный суд

Новости » Политика     05.02.2020 - 18:01
Дело Азарова передали в Высший антикоррупционный суд
Фото: Николай Азаров (УНИАН)

Апелляционная палата отменила решение Печерского райсуда  

Дело бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова передали в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Сообщается, что сегодня Апелляционная палата ВАКС суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является Азаров, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

Коллегия судей решила отменить постановление Печерского райсуда от 5 декабря 2019 и передать материалы по жалобе адвоката в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз готовится снять санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова.

СБУ разыскивает Азарова за превышение власти или служебных полномочий, в то же время Интерпол отказался объявлять его в розыск. В январе 2015 года Печерский районный суд Киева вынес постановление об аресте Азарова, что позволяет требовать его экстрадиции из России.

Он также является фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти. Дело также расследует СБУ.

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Новости Украины Николай Азаровантикоррупционный суд
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