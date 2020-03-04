Посли ЄС продовжили "кримські" санкції і розморозили активи Азарова, - журналіст

Фото: Микола Азаров (УНІАН)

Посли ЄС виключили з санкційного списку Миколу Азарова та Едуарда Ставицького

Посли ЄС сьогодні прийняли рішення продовжити санкції щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ у зв'язку з незаконною анексією Криму, але виключили з санкційного списку колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Про це повідомив в Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

Журналіст зазначив, що посли ЄС продовжили візову заборону і заморожування активів проти 175 росіян і сепаратистів і 44 організацій на шість місяців за порушення територіальної цілісності України. За його словами, 12 березня продовження санкцій повинні бути підтверджені міністрами.

"Посли ЄС вирішили зняти заморожування активів колишнього прем'єр-міністра України Азарова і ексміністра енергетики Ставицького. Продовження (заморожування активів - ред.) на 12 місяців для Януковича і ще 8 осіб і на шість місяців для його сина Олександра", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Очікується, що рішення буде прийнято на саміті Східного партнерства 18 червня, який згодом перейде у формат саміту Європейської комісії.

Зазначимо, на початку лютого справу колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова передали у Вищий антикорупційний суд. СБУ розшукує його за перевищення влади або службових повноважень, Інтерпол у свій час відмовився оголошувати екс-прем'єра в розшук.