В ЕС призывают власти Беларуси освободить арестованных протестующих

Глава Европарламента Жозеп Боррель призывает власти Беларуси освободить арестованных протестующих. Он подчеркивает необходимость соблюдения основного права на мирные собрания.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

По словам Борреля, власти Беларуси вчера вечером неприемлемо с насилием отреагировали на протесты мирных демонстрантов. В результате чего стало известно о раненых и одном погибшем.

"Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных минувшей ночью", - заявил Боррель.

Также он добавил, что граждане Беларуси сейчас ожидают точного подсчета голосов. По его словам важно, чтобы Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты, отражающие выбор белорусского народа.

Напомним, в Беларуси в результате массовых беспорядков были задержаны около 3 тысяч человек.

Кроме того, в Беларуси в ходе беспорядков во время акций протеста пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей.

Вместе с тем, глава Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси соблюдать основных прав человека.