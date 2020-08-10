В ЄС закликають владу Білорусі звільнити заарештованих протестувальників

Голова Європарламенту Жозеп Боррель закликає владу Білорусі звільнити заарештованих протестувальників. Він наголошує на необхідності дотримання основного права на мирні зібрання.

Про це повідомляє прес-служба Європейського союзу.

За словами Борреля, влада Білорусі вчора ввечері неприйнятно з насильством відреагувала на протести мирних демонстрантів. У результаті чого стало відомо про поранених та одного загиблого.

"Ми засуджуємо насильство і закликаємо до негайного звільнення всіх затриманих минулої ночі", - заявив Боррель.

Також він додав, що громадяни Білорусі наразі очікують точного підрахунку голосів. За його словами важливо, щоб Центральна виборча комісія опублікувала результати, що відображають вибір білоруського народу.

Нагадаємо, у Білорусі в результаті масових заворушень були затримані близько 3 тисяч чоловік.

Крім того, у Білорусі в ході заворушень під час акцій протесту постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

Разом з тим, голова Європейської ради Шарль Мішель закликав владу Білорусі дотримуватися основних прав людини.