ЕС призывает Россию отвести войска от украинской границы

На заседание Совета ЕС приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который объяснит членам Совета ЕС, какая ситуация на украинско-российской границе.

"Эта ситуация очень опасна, и мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы", - подчеркнул Боррель.

Также Совет ЕС обсудит ситуацию с выдворением российских дипломатов из Чехии и ситуацию с заключением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я получил письмо от его команды. Мы очень обеспокоены состоянием здоровья господина Навального", - сообщил Боррель.