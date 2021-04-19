ЄС закликає Росію відвести війська від українського кордону

На засідання Ради ЄС запрошений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який пояснить членам Ради ЄС, яка ситуація на українсько-російському кордоні.

"Ця ситуація дуже небезпечна, і ми закликаємо Росію відвести її війська від українського кордону", - підкреслив Боррель.

Також Рада ЄС обговорить ситуацію з виселенням російських дипломатів з Чехії та ситуацію з ув'язненням російського опозиціонера Олексія Навального.

"Я отримав листа від його команди. Ми дуже стурбовані станом здоров'я пана Навального", - повідомив Боррель.