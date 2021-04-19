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ЄС закликає Росію відвести війська від українського кордону

Автор: Анастасія Рокитна

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хосеп Боррель закликає Росію відвести війська від кордону України. Сьогодні на засіданні Ради ЄС обговорять ситуацію на українському кордоні.

Про це Боррель сказав у Брюсселі перед початком неформального засідання Ради ЄС, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

На засідання Ради ЄС запрошений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який пояснить членам Ради ЄС, яка ситуація на українсько-російському кордоні.

"Ця ситуація дуже небезпечна, і ми закликаємо Росію відвести її війська від українського кордону", - підкреслив Боррель.

Також Рада ЄС обговорить ситуацію з виселенням російських дипломатів з Чехії та ситуацію з ув'язненням російського опозиціонера Олексія Навального.

"Я отримав листа від його команди. Ми дуже стурбовані станом здоров'я пана Навального", - повідомив Боррель.

Нагадаємо, у парламенті України назвали очікування від звернення Путіна до Радфеду на тлі стягування військ.

Крім того, в Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.

Зазначимо, президент України заявив, що стягування Росією військ на українському кордоні направлено на те, що, викликати в українців страх і спровокувати на загострення конфлікту.

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