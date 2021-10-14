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"ЕС" призывает парламент поддержать отмену голосования за законопроект об олигархах

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Киев, Четверг 14 октября 2021 19:06
"ЕС" призывает парламент поддержать отмену голосования за законопроект об олигархах Фото: народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка (galinfo.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Оптимальным выходом из политического кризиса, возникшего из-за скандального законопроекта об олигархах, будет общее голосование за его отмену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от партии "Европейская солидарность" Олега Синютки.

"Мне кажется, что сегодня у "слуг" есть уникальный шанс - поступить по закону, сохранить лицо и не вляпаться в очередное потенциальное уголовное дело. В парламенте зарегистрировано постановление об отмене этого законопроекта. И я бы на месте "слуг" просто проголосовал за отмену этого законопроекта, вернулся к нему, если им это так нужно, еще раз и прошел всю процедуру в соответствии с действующим законодательством", - заявил Синютка.

Он предупредил депутатов так называемой монокоалиции об уголовной ответственности за попытки фальсификации проголосованного текста закона об олигархах.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.

Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

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