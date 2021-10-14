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"ЄС" закликає парламент підтримати скасування голосування за законопроєкт про олігархів

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 19:06
"ЄС" закликає парламент підтримати скасування голосування за законопроєкт про олігархів Фото: народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка (galinfo.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Оптимальним виходом з політичної кризи, яка виникла через скандальний законопроект про олігархів, буде спільне голосування за його скасування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від партії "Європейська солідарність" Олега Синютки.

"Мені видається, що сьогодні в "слуг" є унікальний шанс - поступити згідно закону, зберегти обличчя і не вляпатися в чергову потенційну кримінальну справу. У парламенті зареєстрована постанова про скасування цього законопроєкту. І я би на місті "слуг" просто проголосував за скасування цього законопроєкту, повернувся до нього, якщо їм це так потрібно, ще раз і пройшов всю процедуру відповідно до чинного законодавства", - заявив Синютка.

Він попередив депутатів так званої монокоаліції про кримінальну відповідальність за спроби фальсифікації проголосованого тексту закону про олігархів.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

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Дмитро Разумков
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