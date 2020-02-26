ЕС призывает не паниковать из-за коронавируса

Фото: Стелла Кириакидис (УНИАН)

По словам Кириакидис, ситуация вызывает обеспокоенность, но мы не должны поддаваться панике

Член Еврокомиссии (ЕК) Стелла Кириакидис в ходе визита в Рим заявила, что Европа не должна поддаваться панике из-за ситуации вокруг распространения коронавируса. Об этом сообщает издание CNBC.

По ее словам, "ситуация вызывает обеспокоенность, но мы не должны поддаваться панике".

"В ЕС мы по-прежнему находимся на этапе, когда нам удается сдерживать распространение коронавируса", - отметила она.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 февраля случаи заражения коронавирусом зафиксированы на всех континентах, кроме Антарктиды.

Отметим, сегодня в Южной Америке заявили о первом случае коронавируса. В частности, инфицировался гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет количество случаев заражения.

Также РБК-Украина сообщало, что первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, были запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.