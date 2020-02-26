ЄС закликає не панікувати через коронавірус

Фото: Стелла Кіріакідіс (УНІАН)

За словами Кіріакідіс, ситуація викликає занепокоєння, але ми не повинні піддаватися паніці

Член Єврокомісії (ЄК) Стелла Кіріакідіс в ході візиту до Риму заявила, що Європа не повинна піддаватися паніці через ситуацію навколо поширення коронавірусу. Про це повідомляє видання CNBC.

За її словами, "ситуація викликає занепокоєння, але ми не повинні піддаватися паніці".

"В ЄС ми як і раніше перебуваємо на етапі, коли нам вдається стримувати поширення коронавірусу", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що станом на 26 лютого випадки зараження коронавірусом зафіксовані на всіх континентах, крім Антарктиди.

Відзначимо, сьогодні в Південній Америці заявили про перший випадок коронавірусу. Зокрема, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії, де останнім часом зростає кількість випадків зараження.

Також РБК-Україна повідомляло, що перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.