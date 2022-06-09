В ЕС призвали не покупать у России краденое в Украине зерно и дали совет

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал все страны мира не покупать у РФ зерно, похищенное в Украине, и выяснять происхождение зерна в каждом случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное в Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена направила письма властям не менее 14 стран мира. Предупредила их о том, что Россия пытается продать им угнанное из Украины зерно.

При этом Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое Россия украла у Украины.

Отметим, российские суда, транспортирующие украденное украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этого Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позинич".

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