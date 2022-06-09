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В ЕС призвали не покупать в России зерно и дали совет

Фото: представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано закликав усі країни світу не купувати у РФ зерно, викрадене в Україні, та з'ясовувати походження зерна у кожному випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ми закликаємо всі країни світу не купувати в Росії зерно, викрадене в Україні, ми закликаємо їх з'ясовувати походження зерна", - заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Джо Байдена направила листи владам щонайменше 14 країн світу. Попередила їх про те, що Росія намагається продати їм викрадене з України зерно.

При цьому Туреччина входить до країн, що купують зерно, яке Росія вкрала в України.

Відзначимо, російські судна, що транспортують вкрадене українське зерно до Сирії, потрапили на супутникові знімки. Для цього Росія використовує три кораблі, один з них балкер "Матрос Позинич".

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