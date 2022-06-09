В ЕС призвали не покупать в России зерно и дали совет

Представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано закликав усі країни світу не купувати у РФ зерно, викрадене в Україні, та з'ясовувати походження зерна у кожному випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Ми закликаємо всі країни світу не купувати в Росії зерно, викрадене в Україні, ми закликаємо їх з'ясовувати походження зерна", - заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС.
Як повідомлялось, адміністрація президента США Джо Байдена направила листи владам щонайменше 14 країн світу. Попередила їх про те, що Росія намагається продати їм викрадене з України зерно.
При цьому Туреччина входить до країн, що купують зерно, яке Росія вкрала в України.
Відзначимо, російські судна, що транспортують вкрадене українське зерно до Сирії, потрапили на супутникові знімки. Для цього Росія використовує три кораблі, один з них балкер "Матрос Позинич".
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