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ЕС призвал Турцию отказаться от геологоразведки в Средиземноморье

Автор: Андрей Козловский

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали Турцию отказаться от геологоразведочной деятельности в Средиземноморье. Это заявление было принято по итогам двухдневного саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

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Об этом сообщает Greek Reporter.

"Совет ЕС призывает Турцию отказаться от этих действий и работать над смягчением напряженности на постоянной и устойчивой основе", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Греции через свое посольство в Анкаре направило демарш в МИД Турции из-за разведывательных работ вблизи греческого острова.

Кроме того, Греция заявляла о готовности к войне с Турцией за нефть в Средиземном море.

Также Ранее РБК-Украина писало, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании механизма для урегулирования конфликта между Турцией и Грецией.

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