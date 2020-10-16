ЄС закликав Туреччину відмовитися від геологорозвідки в Середземномор'ї

Лідери країн-членів Євросоюзу закликали Туреччину відмовитися від геологорозвідувальної діяльності в Середземномор'ї. Цю заяву було прийнято за підсумками дводенного саміту глав держав і урядів країн ЄС в Брюсселі.

Про це повідомляє Greek Reporter.

"Рада ЄС закликає Туреччину відмовитися від цих дій і працювати над пом'якшенням напруженості на постійній і стабільній основі", - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Греції через своє посольство в Анкарі подало демарш в МЗС Туреччини через розвідувальні роботи поблизу грецького острову.

Крім того, Греція заявляла про готовність до війни з Туреччиною за нафту в Середземному морі.

Також Раніше РБК-Україна писало, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про створення механізму для врегулювання конфлікту між Туреччиною та Грецією.