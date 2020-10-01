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В НАТО создали механизм для урегулирования конфликта Турции и Греции

Брюссель, Четверг 01 октября 2020 18:08
В НАТО создали механизм для урегулирования конфликта Турции и Греции
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании механизма для урегулирования конфликта между Турцией и Грецией. Анкара и Афины спорят из-за добычи полезных ископаемых в Средиземном море.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

По словам Столтенберга, военный механизм решения конфликта был создан благодаря конструктивному взаимодействию Греции и Турции.

"Этот механизм безопасности может помочь создать пространство для дипломатических усилий по разрешению основного конфликта, и мы готовы развивать его и дальше. Я буду оставаться в тесном контакте с обоими союзниками", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, Турция в одностороннем порядке начала разработку полезных ископаемых в исключительной морской зоне Кипра. Несмотря на осуждение со стороны Европейского союза, работы продолжаются по настоящее время.

Из-за разведывательных работ вблизи греческого острова Афины выражали демарш Турции.

Кроме того, Греция заявляла о готовности к войне с Турцией за нефть в Средиземном море.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал сделать все возможное для обеспечения турецких прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

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