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ЄС закликав сирійський режим та РФ терміново припинити конфлікт в Ідлібі

Новини » Політика     06.03.2020 - 16:37
ЄС закликав сирійський режим та РФ терміново припинити конфлікт в Ідлібі
Фото: війна в Сирії (aa.com.tr)

Відзначається, що наступ в Ідлібі провокує найгіршу гуманітарну кризу з часів початку Сирійського конфлікту

Європейський союз закликав всі сторони протистояння, включаючи сирійський режим і його російських покровителів, негайно припинити наступ в Ідлібі. Про це йдеться в резолюції надзвичайної Ради ЄС у закордонних справах, оприлюдненій на сайті ЄС.

Повідомляється, що "наступ в Ідлібі сирійського режиму і тих, хто його підтримує, включаючи Росію, створює нечувані страждання і провокує найгіршу гуманітарну кризу з часів початку Сирійського конфлікту".

Рада ЄС закликла до термінової деескалації конфлікту в Сирії.

"Це послання було доставлено до всіх ключових партнерів. ЄС здійснює зв'язок з іншими міжнародними партнерами, включаючи ООН, НАТО і США, тому існує чіткий і потужний міжнародний консенсус на користь деескалації та тривалого припинення вогню", - йдеться в документі.

Нагадаємо, вчора ввечері, 5 березня, Туреччина та Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

У свою чергу, США виступили за припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Вашингтон закликав Росію і Туреччину повернутися до виконання досягнутого у 2018 році сочинського угоди.

Крім того, голова Ради Європи Шарль Мішель закликав Путіна припинити атаки в сирійському Ідлібі. У розмові з президентом РФ Мішель зазначив, що конфлікт у Сирії необхідно вирішити політичним шляхом.

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