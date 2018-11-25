ЕС призвал РФ прекратить эскалацию в Азовском море и открыть Керченский пролив

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В ЕС призывают к стриманної поведения, чтобы добиться деэскалации конфликта

Представитель Евросоюза призвал РФ возобновить свободное передвижение судов через Керченский пролив и придерживаться сдержанности для немедленного прекращения агрессии в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЕС.

В ЕС призвали действовать с максимальной выдержкой для достижения деэскалации конфликта.

"Напряжение в Азовском море и в Керченском проливе сегодня опасно возросло после инцидента, который произошел этим утром между российским и украинским военными судами, когда последние пытались пройти через Керченский пролив, а также после действий, которые были совершены после этого, включая закрытие российскими властями Керченского пролива для сообщения и сообщения о задержании украинских судов и их обстрел. Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохождения через Керченский пролив и призываем всех действовать с максимальной выдержкой для того, чтобы немедленно достичь деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турчинов анонсировал объявление военного положения. Турчинов анонсировал заседание СНБО для введения правового режима военного состояния в 00:00.